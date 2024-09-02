Росіяни проводять рейди на тимчасово окупованій Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з 1 вересня загарбники створили зону відчуження.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Напередодні російські окупанти створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра. Вони депортували звідти більшість населення та запровадили вʼїзд по перепустках.

Від учора, 1 вересня, всі хто перебуватиме в зоні без перепустки, будуть арештовані. Співробітники Росгвардії проводять рейди в пошуках “нелегалів”, тобто місцевих мешканців.