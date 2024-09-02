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Росіяни проводять рейди на тимчасово окупованій Херсонщині

Напередодні російські окупанти створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра.

Росіяни проводять рейди на тимчасово окупованій Херсонщині
Російські окупанти (ілюстративне фото)
Фото: змі окупантів

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з 1 вересня загарбники створили зону відчуження.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Напередодні російські окупанти створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра. Вони депортували звідти більшість населення та запровадили вʼїзд по перепустках.

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Від учора, 1 вересня, всі хто перебуватиме в зоні без перепустки, будуть арештовані. Співробітники Росгвардії проводять рейди в пошуках “нелегалів”, тобто місцевих мешканців.

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