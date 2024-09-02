В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок

Заплановано навчання 100 жінок, і щонайменше 10 компаній готові підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

В Україні стартує пілотний проект з підготовки водійок вантажівок для подальшого працевлаштування.

Про це повідомили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У межах ініціативи заплановано навчання 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії «С» або «СЕ». Також заплановано працевлаштування 80 випускниць у компаніях, що активно долучаються до проекту.

Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

"Через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%...Наші водії забезпечують сталість логістичних ланцюгів та безперебійну доставку вантажів. Очікую, що невдовзі до них долучаться більше водійок", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Наразі географія проекту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.

Учасниць проекту очікує:

Безоплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки.

Гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях.

Менторський супровід протягом усього проекту від команди професіоналів.

Допомога з адаптацією на новому робочому місці.

Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року за посиланням та пройти співбесіду з командою проекту.