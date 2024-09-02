Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок

Заплановано навчання 100 жінок, і щонайменше 10 компаній готові підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок
Фото: pixabay

В Україні стартує пілотний проект з підготовки водійок вантажівок для подальшого працевлаштування. 

Про це повідомили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У межах ініціативи заплановано навчання 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії «С» або «СЕ». Також заплановано працевлаштування 80 випускниць у компаніях, що активно долучаються до проекту. 

Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

"Через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%...Наші водії забезпечують сталість логістичних ланцюгів та безперебійну доставку вантажів. Очікую, що невдовзі до них долучаться більше водійок", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Наразі географія проекту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.

Учасниць проекту очікує: 

  • Безоплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки.
  • Гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях.
  • Менторський супровід протягом усього проекту від команди професіоналів.
  • Допомога з адаптацією на новому робочому місці.

Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року за посиланням та пройти співбесіду з командою проекту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies