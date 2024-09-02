Фото: МВС Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час відкриття ліцею у Дніпрі.

У чотирьох ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України сьогодні розпочався навчальний рік.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, під час вступної кампанії ми отримали понад 1200 анкет від бажаючих навчатися в ліцеях. І вже зараз 465 дітей з усіх куточків України пройшли вступний курс ліцеїста, отримали шеврони й погони”.

Першочергово це діти загиблих, поранених, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців та співробітників системи МВС. Чверть ліцеїстів - з родин військовослужбовців ЗСУ, зазначив міністр.

«Наша мета — щоб кожен ліцеїст отримав максимально якісні та повні знання. Для кожного, хто вступив до наших ліцеїв, це перший серйозний та самостійний крок у доросле життя. Я хотів би побажати, щоб ви знайшли тут справжніх друзів. Аби з вами так працювали викладачі, щоб ви стали справжньою елітою не лише нашого відомства, але й усієї країни», — заявив Ігор Клименко на відкритті дліцею в Дніпрі, звертаючись до ліцеїстів з усієї країни.

Фото: МВС

Фото: МВС

Наразі ліцеї МВС відкрилися у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську та Вінниці. Скоро прийме дітей 5-й ліцей МВС у Кривому Розі. Там триває ремонт, а 50 криворізьких ліцеїстів до завершення робіт навчатимуться у Дніпровському ліцеї.

Напередодні офіційної посвяти, ліцеїсти пройшли спеціальний вступний курс, який передбачав знайомство з викладачами, поділ по взводах, ознайомлення з розпорядком та статутом, зазначили в Департаменті комунікації МВС України.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Клименко повідомив про відкриття ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання MBC, наголосивши, що метою створення цих закладів є надання якісної освіти для дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти, отримали поранення на фронті або ж безпосередньо беруть участь у бойових діях.