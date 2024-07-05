У Кривому Розі відкриють ліцей МВС для дітей захисників

Навчальний рік в освітньому закладі, який буде п'ятим аналогічним в Україні, розпочнеться 15 жовтня.

У Кривому Розі відкриють ще один ліцей Міністерства внутрішніх справ для дітей захисників, у якому навчатиметься 50 дітей.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час наради із керівниками органів та підрозділів системи МВС, місцевою владою та освітянами.

Це буде п'ятий ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС в Україні. Аналогічні навчальні заклади також відкрили у Вінниці, Івано-Франківську, Києві та Дніпрі.

У ліцеї Дніпра вже завершуються ремонтні роботи. З нового навчального року заклад буде готовий прийняти 100 ліцеїстів.

“З початку прийому заявок на вступ ми отримали й чимало відгуків та побажань. Враховуючи найпопулярніший запит, прийнято рішення про відкриття 5-го ліцею МВС ‒ у Кривому Розі. Орієнтуємося на перший прийом 50 дітей, навчальний рік тут розпочнеться 15 жовтня”, ‒ сказав Клименко.

У ліцей можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, інших працівників органів сектору безпеки і оборони для продовження навчання у 10-11 класах.

Місія ліцеїв – надати якісну освіту дітям, насамперед тим, батьки яких загинули (померли) чи зникли безвісти, стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) під час виконання службових обов’язків, брали та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України.