Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
ГоловнаСуспільствоОсвіта

У Кривому Розі відкриють ліцей МВС для дітей захисників

Навчальний рік в освітньому закладі, який буде п'ятим аналогічним в Україні, розпочнеться 15 жовтня.

У Кривому Розі відкриють ліцей МВС для дітей захисників
Фото: t.me/Klymenko_MVS

У Кривому Розі відкриють ще один ліцей Міністерства внутрішніх справ для дітей захисників, у якому навчатиметься 50 дітей.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час наради із керівниками органів та підрозділів системи МВС, місцевою владою та освітянами. 

Це буде п'ятий ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС в Україні. Аналогічні навчальні заклади також відкрили у Вінниці, Івано-Франківську, Києві та Дніпрі.

У ліцеї Дніпра вже завершуються ремонтні роботи. З нового навчального року заклад буде готовий прийняти 100 ліцеїстів. 

“З початку прийому заявок на вступ ми отримали й чимало відгуків та побажань. Враховуючи найпопулярніший запит, прийнято рішення про відкриття 5-го ліцею МВС ‒ у Кривому Розі. Орієнтуємося на перший прийом 50 дітей, навчальний рік тут розпочнеться 15 жовтня”, ‒ сказав Клименко. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У ліцей можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, інших працівників органів сектору безпеки і оборони для продовження навчання у 10-11 класах. 

Місія ліцеїв – надати якісну освіту дітям, насамперед тим, батьки яких загинули (померли) чи зникли безвісти, стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) під час виконання службових обов’язків, брали та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України.

  • Одним із найвідоміших військових ліцеїв в Україні є Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, заснований ще в 1992. Також є Військовий ліцей Державної прикордонної служби, Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ та інші, зокрема в різних регіонах. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies