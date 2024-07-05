“Повернись живим” і ОККО передали територіальній обороні 600 одиниць зброї

Зброю придбали у рамках ініціативи “ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів”.

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” та мережа ОККО передали у військо всю зброю, яку придбали у рамках ініціативи “ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів”.

Йдеться про 600 одиниць колективного піхотного озброєння:

300 мінометів калібру 82 мм;

200 великокаліберних кулеметів;

100 автоматичних гранатометів калібру 40 мм.

Днями у рамках проєкту останні 50 автоматичних гранатометів калібру 40 мм отримали вісім бригад Сил територіальної оборони. А саме: 103-тя, 105-та, 108-ма, 109-та, 116-та, 117-та, 121-ша та 122-га.

“Гранатомети ефективно підходять як для оборони, так і наступу. Це хороша, надійна перевірена часом зброя. Їх можна встановлювати на бронетехніку, пікапи або безпосередньо в окопі й працювати по ворогу з переднього краю. Гранатомети, кулемети та міномети – постійна потреба у всіх родах і видах військ, бо їх часто втрачають в умовах активних бойових дій. Фонд за підтримки бізнесу та людей купує зброю та підсилює Сили оборони”, – говорить заступник директора “Повернись живим” Олег Карпенко.

У квітні-грудні 2023 року Фонд “Повернись живим” та компанія ОККО збирали 400 мільйонів гривень на зброю для Тероборони.

Ще торік військові отримали всі 200 кулеметів калібру 12,7 мм та 50 гранатометів. У березні 2024-го війську передали 300 мінометів калібру 82 мм.

Озброєння у рамках “ОКО ЗА ОКО 2” отримали бійці 31-ї бригади Сил Тероборони.