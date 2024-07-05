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Через напад на військовослужбовця у Ворохті відкрили два кримінальні провадження

47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль.

Через напад на військовослужбовця у Ворохті відкрили два кримінальні провадження
Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

Через напад на військовослужбовця у Ворохті Івано-Франківської області правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.

Про це повідомили у Нацполіції.

Інцидент трапився 4 липня близько опівдні в селищі Ворохта. 

Як повідомили правоохоронці, група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. 

Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити.

Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб.  Потерпілого доставили в лікувальний заклад. 

"За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 114 - 1 (Перешкодження законній діяльності Збройних Сил України) Кримінального кодексу України", – зазначили у Нацполіції. 

Вчора у місті Ворохта на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. Під час сварки протестувальники напали на військового із ТЦК і побили його машину.

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