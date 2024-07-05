Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів

Українська компанія «Квертус» відвантажила для переданої НГУ ротної групи MRAP «Новатор-2» системи РЕБ. Це означає, що держава нарешті перейнялася захистом від fpv -дронів противника й вимагає купольних засобів РЕБ у техзавданні для виробників. Нова віха — від закупівель волонтерів і постачань перших гаражних виробів до державного замовлення засобів боротьби з камікадзе.

Фото: facebook/Українська Бронетехніка СБА «Новатор-2» зі встановленими засобами РЕБ від вітчизняної компанії «Квертус»

У ширшому сенсі українські виробники можуть кооперуватися, виробляючи оновлені десятимісні MRAP (mine resistant ambush protected — машина із захистом від мін і засідок. — LB.ua) на базі Ford F-550 (це не тільки «Новатор-2», але й «Козак-5»), отримують для них Browning Mk2 від партнерів (також сотнями купують у Туреччині) й оснащують вітчизняним купольним РЕБ.

Хороша кооперація із західними компаньйонами, викруткова збірка в країні, щоб здешевити переозброєння стрілецьких бригад, — те, що нам прописав лікар.

Чудово, що працює зворотний зв'язок від фронтовиків — багатьом відділенням уже на вчора потрібна машина. Стійка до підриву, маневрова, здатна вразити вогнем легку техніку, захистити від вибуху міни поблизу й нейтралізувати fpv. «Новатор-2» або «Козак-5» якраз такі.

Чудовий варіант бойового таксі, що завдяки бронекапсулі, кріслам і V-подібному днищу допоможе пережити екіпажу підрив протитанкової міни під колесом й утримати великі уламки.

Фото: defence-ua.com Базовий 'Козак-5' вІд 'Практики' Фото: defence-ua.com 'Козак-5' вІд 'Практики' Фото: defence-ua.com Базовий бронеавтомобіль'Козак-5' вІд 'Практики' Фото: defence-ua.com Спеціальний броньований автомобіль для піро­тех­нічних команд «Козак–5ПМЛ»

Подібні авто будуть непоганим варіантом для саперних груп ДСНС, для маневрових НГУ, того самого прикордонного СПН «Дозор», який мусить швидко допомогти патрулям і СП на кордоні, хорошим варіантом для БПЛА-команд з камікадзе.

Звісно, проситиметься сюди й група проти дронів — можна не брати ранцевий РЕБ, а лише антидронову рушницю, ПЗРК і дробовики, які непогано показують себе в роботі проти дрібних і швидких fpv.

Звісно, що не тільки «Українська бронетехніка» та їхні вироби. У квітні передали велику партію (батальйонний комплект) «козаків» від «Практики» — також як бронетранспортер і бойове таксі, здатне витримати підрив 6 кг вибухівки під колесом. Час від часу спливають нові БТР-4 — ми зберегли виробництво, попри ракетні удари. Західні партнери регулярно передають М-113. Усе це обшивають додатковою бронею, решітками від fpv й починають оснащувати засобами РЕБ.

Фото: defence-ua.com Бійці 225 ОШБ ЗСУ отримали партію вітчизняних бронеавтомобілів від «Практики», квітень 2024

Попри кампанію стратегічних бомбардувань по ВПК України, РФ не може зупинити випуск ні бронеавтомобілів, ні виробництво РЕБ. Досить масштабні виробництва, де варять рами, фарбують, збирають двигуни й АКПП, паяють плати і збирають акумулятори — розосередження таки працює.

50 кВт 40-кілограмова установка Kraken Counter FPV F3 здатна ставити перешкоди на всіх трьох діапазонах, на яких працюють наймасовіші цивільні fpv-дрони.

Забиваючи кожен канал, утворюють купол до 200 метрів, у якому втрачається керування й оптичний канал.

У принципі, навіть без РЕБ масувати fpv, щоб ізолювати кожну позицію. важкувато — не вистачає частоти над конкретним полем бою.

Тепер бронемашина з установкою РЕБ може захистити не тільки себе, а й, наприклад, колону автомобілів постачання.

Фото: Українська Бронетехніка AD Kraken Counter FPV F3 на бронеавтомобілі 'Новатор' на бронеавтомобілі 'Новатор'

А поблизу лінії зіткнення, у капонірі, здатна створювати захист для бліндажів і дзотів, які часто розбирають спеціальними зарядами з fpv і яким дошкуляють скидами.

Є тактичні прийоми, як забезпечити виживання машини — пости повітряного спостереження, оповіщення та зв'язку з аналізаторами й біноклями, які командують водієві йти на запасну позицію із сітками або в яму в кущах, об які розбиватимуться або детонуватимуть fpv.

Звичайно, крім купольних РЕБ, працюють дрони-перехоплювачі, дрони із сітками, зосереджений вогонь із землі.

Сторони змушені використовувати досить дорогі пристрої (Kraken Counter FPV F3 коштує 10 тисяч доларів) і навчати піхоту методів боротьби з безпілотниками супротивника.

Там і групи з ранцями й антидроновими рушницями вздовж маршруту колони, які десантують з головної машини, оснащеної куполом, а замикаюча машина забирає і знову йде в голову колони.

Фото: Наталія Кравчук АрміяInform Kvertus. Під час презентації антидронових систем українського виробника

Там і ПЗРК, здатні захопити малу ціль оптичним каналом або променем лазера.

Там і купольні РЕБ, що перекривають більшість частот цивільних безпілотників.

Перегони меча й щита не припиняються ні на хвилину. Якщо в когось досі ще є ілюзія, що можна банально кидати всі ресурси на дрони й виробляти їх сотнями тисяч, щоб замінити артилерію, важку зброю піхоти й загоризонтні ПТРК, то варто позбуватися її.

Безпілотники мають нішу, але не більше.

Проти них є протидія, і вона наростає.

На кожен результативний виліт припадають кілька, в яких апарат втратили: його збили, заглушили, посадили; він не зміг працювати через негоду.

Не все у противника танки-черепахи із законтреною баштою та без боєкомплекту, щоб просто доїхати до точки.

Основа всього — загальновійськовий бій, механізація та моторизація нових підрозділів (MRAP і бронемашини), важке піхотне озброєння останнього кілометра (АГС, 60 мм міномети, револьверні гранатомети, ПТРК і ПЗРК), снаряди й міни. Саме це нам потрібно як повітря.

І добре, що нова техніка наших легких піхотних бригад НГУ враховує досвід, здобутий дуже дорогою ціною.