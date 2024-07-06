Безпілотники знову працювали по Краснодарському краю: влучання у нафтобази та вежу зв'язку

У Краснодарському краї Росії місцева влада та ЗМІ повідомляють про вибухи внаслідок масованої атаки безпілотників. Зафіксовано декілька влучань у інфраструктурні об'єкти ворога.
БПЛА працювали у трьох районах регіону. У Єйську пошкоджено вежу мобільного зв'язку, ймовірно, внаслідок спроб збиття з боку ППО росіян.
У станицях Павлівська та Ленінградська дрони вдарили по цистернах з паливом на нафтобазах. Розпочалися потужні пожежі.
- В ніч на п'ятницю безпілотники атакували місто Приморсько-Шахтарськ, з якого окупанти запускають по Україні "шахеди", а також завітали у Ростов, де обстріл назвали одним з найбільших за час вторгнення.