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Безпілотники знову працювали по Краснодарському краю: влучання у нафтобази та вежу зв'язку

Друга поспіль неспокійна ніч для ворога на Кубані.

Безпілотники знову працювали по Краснодарському краю: влучання у нафтобази та вежу зв'язку
ілюстративне фото

У Краснодарському краї Росії місцева влада та ЗМІ повідомляють про вибухи внаслідок масованої атаки безпілотників. Зафіксовано декілька влучань у інфраструктурні об'єкти ворога.

БПЛА працювали у трьох районах регіону. У Єйську пошкоджено вежу мобільного зв'язку, ймовірно, внаслідок спроб збиття з боку ППО росіян. 

У станицях Павлівська та Ленінградська дрони вдарили по цистернах з паливом на нафтобазах. Розпочалися потужні пожежі. 

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