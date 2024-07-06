Безпілотники знову працювали по Краснодарському краю: влучання у нафтобази та вежу зв'язку

Друга поспіль неспокійна ніч для ворога на Кубані.

У Краснодарському краї Росії місцева влада та ЗМІ повідомляють про вибухи внаслідок масованої атаки безпілотників. Зафіксовано декілька влучань у інфраструктурні об'єкти ворога.

БПЛА працювали у трьох районах регіону. У Єйську пошкоджено вежу мобільного зв'язку, ймовірно, внаслідок спроб збиття з боку ППО росіян.

У станицях Павлівська та Ленінградська дрони вдарили по цистернах з паливом на нафтобазах. Розпочалися потужні пожежі.