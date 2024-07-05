Росіяни обстріляли Слов'янськ, одна людина поранена

Сьогодні ввечері, 5 липня, російські військові обстріляли околиці міста Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Він зазначив, що три вибухи пролунали у мікрорайонах Східний і Словкурорт.

Речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва розповіла Суспільному, що попередньо армія РФ здійснила атаку касетним зарядом з РСЗВ "Смерч".

“Внаслідок удару 40-річний чоловік поранений. Його ушпиталили", - повідомила Мєдвєдєва, і уточнила, що за вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.