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Росіяни обстріляли Слов'янськ, одна людина поранена

Попередньо армія РФ здійснила атаку касетним зарядом з РСЗВ "Смерч".

Росіяни обстріляли Слов'янськ, одна людина поранена
Росіяни обстріляли Слов'янськ, одна людина поранена (архівне фото)

Сьогодні ввечері, 5 липня, російські військові обстріляли околиці міста Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Він зазначив, що три вибухи пролунали у мікрорайонах Східний і Словкурорт. 

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Речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва розповіла Суспільному, що попередньо армія РФ здійснила атаку касетним зарядом з РСЗВ "Смерч".

“Внаслідок удару 40-річний чоловік поранений. Його ушпиталили", - повідомила Мєдвєдєва, і уточнила, що за вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

  • Росіяни скинули на Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено.
  • Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, також відомо про 20 поранених.
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