Росіяни обстріляли з артилерії Хрещенівку на Херсонщині, є загиблі

Російська армія завдала артилерійських ударів по Хрещенівці Бериславського району на Херсонщині, внаслідок атаки дві жінки були поранені, одна з них померла у лікарні.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні вдень армія рф з артилерії обстріляла Хрещенівку Бериславського району. Важкі травми отримала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні", — повідомив Прокудін.
У стані середньої тяжкості госпіталізували також 32-річну жінку, вона отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна.
- У Станіславі Херсонської області ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя, згодом армія РФ завдала повторного удару вже по бригаді "швидкої", яка приїхала на допомогу постраждалому.