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Росіяни обстріляли з артилерії Хрещенівку на Херсонщині, є загиблі

Одна з потерпілих померла у лікарні, друга жінка у стані середньої важкості.

Росіяни обстріляли з артилерії Хрещенівку на Херсонщині, є загиблі
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія завдала артилерійських ударів по Хрещенівці Бериславського району на Херсонщині, внаслідок атаки дві жінки були поранені, одна з них померла у лікарні.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень армія рф з артилерії обстріляла Хрещенівку Бериславського району. Важкі травми отримала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні", — повідомив Прокудін.

У стані середньої тяжкості госпіталізували також 32-річну жінку, вона отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна. 

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