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Уряд призначив Умєрову ще двох заступників

До цього в Рустема Умєрова були вісім заступників.

Уряд призначив Умєрову ще двох заступників
Рустем Умєров
Фото: скріншот

Кабінет Міністрів призначив заступників міністру оборони України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед них - Анатолій Клочко і Олександр Сергій.

До цього в Рустема Умєрова були вісім заступників: перший заступник Іван Гаврилюк, а також Юрій Джигир, Наталія Калмикова, Станіслав Гайдер, Дмитро Кліменков, Катерина Черногоренко, Олександр Балануца і Людмила Дараган.

Анатолій Клочко
Фото: Міноборони України
Анатолій Клочко

Хто такий Анатолій Клочко

  • За інформацією Міноборони, Клочко - уродженець Харкова, 1963 року народження. У 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.
  • З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.
  • З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515. 

Олександр Сергій
Фото: Міноборони України
Олександр Сергій

Хто такий Олександр Сергій

  • Сергій - уродженець Буковини, 1969 року народження. У 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище.
  • У 1998 році отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.
  • У 2012 році закінчив Національний університет оборони України.
  • Брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.
  • З 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.
  • У 2014 році нагороджений державним Орденом князя Данила Галицького.
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