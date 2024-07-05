До цього в Рустема Умєрова були вісім заступників.

Кабінет Міністрів призначив заступників міністру оборони України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед них - Анатолій Клочко і Олександр Сергій.

До цього в Рустема Умєрова були вісім заступників: перший заступник Іван Гаврилюк, а також Юрій Джигир, Наталія Калмикова, Станіслав Гайдер, Дмитро Кліменков, Катерина Черногоренко, Олександр Балануца і Людмила Дараган.

Фото: Міноборони України Анатолій Клочко

Хто такий Анатолій Клочко

За інформацією Міноборони, Клочко - уродженець Харкова, 1963 року народження. У 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.

З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.

З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

Фото: Міноборони України Олександр Сергій

Хто такий Олександр Сергій