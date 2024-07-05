Кабінет Міністрів призначив заступників міністру оборони України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Серед них - Анатолій Клочко і Олександр Сергій.
До цього в Рустема Умєрова були вісім заступників: перший заступник Іван Гаврилюк, а також Юрій Джигир, Наталія Калмикова, Станіслав Гайдер, Дмитро Кліменков, Катерина Черногоренко, Олександр Балануца і Людмила Дараган.
Хто такий Анатолій Клочко
- За інформацією Міноборони, Клочко - уродженець Харкова, 1963 року народження. У 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.
- З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.
- З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.
Хто такий Олександр Сергій
- Сергій - уродженець Буковини, 1969 року народження. У 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище.
- У 1998 році отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.
- У 2012 році закінчив Національний університет оборони України.
- Брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.
- З 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.
- У 2014 році нагороджений державним Орденом князя Данила Галицького.