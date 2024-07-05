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На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн
Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», учасники якого, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних. 

За даними слідства, група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувались для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку, у тому числі бюджетних на понад 90 млн гривень. 

За попередніми даними, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень.

Під час санкціонованих обшуків офісних приміщень суб’єктів господарської діяльності, які входили до складу «центру мінімізації податкових платежів», виявлено та вилучено 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі офшорних компаній, готівку, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію». 

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Триває досудове розслідування за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

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