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Наступного тижня в Україні очікується надзвичайна спека – до 40-41°

Людей закликають по можливості не виходити на вулицю та пити більше води.

Наступного тижня в Україні очікується надзвичайна спека – до 40-41°
Фото: ДСНС

До 40-41° очікується у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградькій областях уже наступного тижня – впродовж 11-15 липня, повідомляє ДСНС.     

35-38° прогнозують синоптики в інших регіонах.    

В Укргідрометцентрі пояснюють, що така аномальна спека пов’язана з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки.    

40-41° –  близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.    

Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей. Будьте обережні, по можливості не виходьте на вулицю та пийте більше води.

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