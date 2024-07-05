Наступного тижня в Україні очікується надзвичайна спека – до 40-41°

Людей закликають по можливості не виходити на вулицю та пити більше води.

До 40-41° очікується у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградькій областях уже наступного тижня – впродовж 11-15 липня, повідомляє ДСНС.

35-38° прогнозують синоптики в інших регіонах.

В Укргідрометцентрі пояснюють, що така аномальна спека пов’язана з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки.

40-41° – близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей. Будьте обережні, по можливості не виходьте на вулицю та пийте більше води.