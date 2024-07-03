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У Вознесенську на Миколаївщині через масштабну пожежу сухостою вогнем охопило 8 приватних домоволодінь

Вогнеборці понад 5 годин боролися з пожежею.

У Вознесенську на Миколаївщині через масштабну пожежу сухостою вогнем охопило 8 приватних домоволодінь
Фото: ДСНС

На Миколаївщині виникла масштабна пожежа сухостою: вогонь перекинувся на житлові будинки, повідомляє ДСНС. 

У м. Вознесенськ загорівся сухостій – вогонь перекинувся на господарчу споруду, розташовану на сусідньому подвір'ї. 

Полум'я неймовірно швидко перекидалося по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці. Через поривчастий вітер і посушливу погоду вогонь охоплював сухостій, «перестрибуючи» із двору в двір.

Знищено 1 господарчу споруду, пошкоджено житловий будинок, ще 1 господарчу споруду та літню кухню. Загалом вогнем було охоплено одразу 8 приватних домоволодінь.

Вогнеборці понад 5 годин боролися з пожежею. Їм вдалося врятувати 5 житлових будинків і 3 господарчі споруди. 

За останню добу у природних екосистемах України виникло 229 пожеж, загальною площею 166,19 га.

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