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Окупанти за добу здійснили 43 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Окупанти за добу здійснили 43 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 43 обстріли (181 вибух) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Прогрес – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. Пошкоджено приватний будинок.

Мхи – 22 вибухи, ймовірно РСЗВ; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Блешня – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Леонівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Сновська громада:

Єліне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено три приватних будинки.

Хрінівка – 5 обстрілів: 34 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Михальчина Слобода – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область 

Сумський район: 

Рясне – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Кіндратівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Павлівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Порозок – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. 

Миропілля – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, приватний будинок, будівля фермерського господарства.

Дігтярне – 10 вибухів, ймовірно РСЗВ. 

Катеринівка – 3 обстріли: 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Ободи – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Охтирський район: 

Дмитрівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Велика Писарівка – 4 обстріли: 21 вибух, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ударний БПЛа.

Попівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа;  2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Шосткинський район:

Катеринівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Баранівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Нова Гута – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно ВОГ з БПЛа.

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