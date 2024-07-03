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За добу від обстрілів росіян на Харківщині постраждало 10 осіб

Горіли будинки, господарчі споруди, торговельний павільйон. 

За добу від обстрілів росіян на Харківщині постраждало 10 осіб
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

За минулу добу унаслідок обстрілів російської армії у Харківській області постраждало 10 осіб.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов.

Унаслідок влучання в підприємство у Харкові від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчина 12 років.

Внаслідок у селі Борова Ізюмського району обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка.

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У селі Руська Лозова внаслідок обстрілу горів будинок та автомобіль. Пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. Також постраждали чоловік та жінка.

Також у селі Куп'янськ-Вузловий постраждала жінка, а у селі Малі Проходи – чоловік.

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