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Третина українців вважають, що США можуть домовитися з Росією без залучення Києва

Понад половина громадян переконані у завершенні війни перемогою.

Третина українців вважають, що США можуть домовитися з Росією без залучення Києва

Неурядова Європейська рада міжнародних відносин вперше провела дослідження суспільних настроїв в Україні щодо війни, сценаріїв її завершення та допомоги з боку партнерів.

Як пише The Guardian, 58% наших співгромадян висловили впевненість у тому, що Україна переможе окупантів. Ще 30% очікують певну форму мирного урегулювання війни, а перемогу ворога прогнозує 1% респондентів. 

34% заявили, що "значно" довіряють Президенту Володимиру Зеленському, 31% визначили ступінь довіри як "доволі вагомий". 69% українців переконані, що нам потрібно більше зброї від партнерів. 75% оцінили внесок Європейського Союзу у нашу боротьбу як позитивний та зазначили важливість приєднання до ЄС як чинника перемоги.

Серед країн-партнерів найбільш надійним українці вважають Британію - 88% рейтингу. На другому місці Литва з показником 77%. А от щодо Сполучених Штатів у третини опитаних виникло побоювання, що Вашингтон домовиться із Москвою про мир без залучення до процесу самої України.

Опитування провели також у 14 країнах ЄС: лише в Естонії більшість людей вірять у перемогу України як спосіб завершення війни; у Швеції та Польщі вважають, що Україні варто допомагати, поки вона не поверне усі свої території; в Італії, Греції та Болгарії збільшення поставок зброї нашій державі переважна кількість опитаних назвали поганою ідеєю. У жодній з країн немає підтримки варіанту із надсиланням до України свого військового контингенту. 

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