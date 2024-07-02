Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини

У області за день пролунало 87 вибухів.

Сьогодні, 2 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 87 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській та Краснопільській громадам росіяни вдарили дронами, мінометами та артилерією.

Миропільську громаду окупанти атакували мінометами та дронами.

Білопільську громаду армія РФ обстріляла з РСЗВ та мінометів.

Також з мінометів російські військові завдали ударів по Хотінській та Есманьській громадам.