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Поліція та волонтери евакуювали тварин з двох громад Харківщини

Зооволонтери евакуювали шість собак та 20 котів до центру порятунку у Львові.

Поліція та волонтери евакуювали тварин з двох громад Харківщини
Поліція та волонтери евакуювали тварин з двох громад Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліція та волонтери евакуювали тварин зі Старосалтівської та Вовчанської громад Харківської області до безпечного місця.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зооволонтери евакуювали шість собак та 20 котів до центру порятунку у Львові двома спеціалізованими мікроавтобусами.

Разом з волонтерами тварин, які залишились без нагляду, евакуювали і поліцейські.

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У центрі тварин вакцинують, чіпують, також їх забезпечать харчуванням та ветеринарним доглядом. Львівські волонтери згодом знайдуть тваринам нових господарів.

Крім евакуації тварин, волонтери доставили корм жителям Старосалтівської та Вовчанської громад, у яких залишилися домашні тварини.

  • Поліцейські та зооволонтери евакуювали тварин з притулку в с. Черкаські Тишки Липецької територіальної громади Харківської області.
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