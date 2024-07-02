Зооволонтери евакуювали шість собак та 20 котів до центру порятунку у Львові.

Поліція та волонтери евакуювали тварин з двох громад Харківщини

Поліція та волонтери евакуювали тварин зі Старосалтівської та Вовчанської громад Харківської області до безпечного місця.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зооволонтери евакуювали шість собак та 20 котів до центру порятунку у Львові двома спеціалізованими мікроавтобусами.

Разом з волонтерами тварин, які залишились без нагляду, евакуювали і поліцейські.

У центрі тварин вакцинують, чіпують, також їх забезпечать харчуванням та ветеринарним доглядом. Львівські волонтери згодом знайдуть тваринам нових господарів.

Крім евакуації тварин, волонтери доставили корм жителям Старосалтівської та Вовчанської громад, у яких залишилися домашні тварини.