Поліція та волонтери евакуювали тварин з двох громад Харківщини

Поліція та волонтери евакуювали тварин зі Старосалтівської та Вовчанської громад Харківської області до безпечного місця.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зооволонтери евакуювали шість собак та 20 котів до центру порятунку у Львові двома спеціалізованими мікроавтобусами.
Разом з волонтерами тварин, які залишились без нагляду, евакуювали і поліцейські.
У центрі тварин вакцинують, чіпують, також їх забезпечать харчуванням та ветеринарним доглядом. Львівські волонтери згодом знайдуть тваринам нових господарів.
Крім евакуації тварин, волонтери доставили корм жителям Старосалтівської та Вовчанської громад, у яких залишилися домашні тварини.
- Поліцейські та зооволонтери евакуювали тварин з притулку в с. Черкаські Тишки Липецької територіальної громади Харківської області.