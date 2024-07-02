Двоє підлітків та дві жінки постраждали під час авіаудару по Харкову (оновлено)

У дітей контузія, у жінки поранені руки.

Під час ворожого прильоту у Харкові постраждало двоє дітей та жінка.

Про це повідомив мер харкова Ігор Терехов.

"Під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту", – написав він у телеграмі.

За його словами, постраждали дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія.

У 26-річної жінки поранені руки.

Оновлення. За інформацією Харківської обласної прокуратури, внаслідок чергових ворожих авіаударів по Харкову постраждали чотири людини, серед них двоє дітей.

У 51-річної жінки — співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, — легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес.

Попередньо, ворог вчергове вдарив по місту двома ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області РФ

О 16.05 він повідомляв, що у Харкові "гучно".

Нещодавно у Харкові окупанти вдарили по "Новій пошті". Тоді загинув чоловік, поранене немовля.