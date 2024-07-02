Мирні жителі Херсонської області зазнали поранень внаслідок російської агресії

У Бериславському районі чоловік підірвався на ворожій міні.

Внаслідок російського обстрілу поранень зазнав житель села Червоний Маяк на Херсонщині. Також у селі Чарівне місцевий мешканець підірвася на ворожій міні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

59-річного жителя села Червоний Маяк, який постраждав внаслідок російського обстрілу госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

У селі Чарівне Бериславського району на російській міні підірвався 58-річний чоловік.

"Внаслідок детонації постраждалий отримав мінно-вибухову травму, а також травматичну ампутацію стопи. Чоловіка шпиталізували до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", — зазначили в ОВА.