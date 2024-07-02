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Окупанти знову скинули авіабомбу на Селидове Донецької області (доповнено)

Щонайменше одна людина загинула, ще двоє поранені.

Окупанти знову скинули авіабомбу на Селидове Донецької області (доповнено)
обстріл м. Селидове
Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок авіаудару по Селидовому Донецької області загинула 63-річна жінка, ще двоє цивільних постраждали.

Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним. Наразі відомо, що загинула 63-річна жінка. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу", — розповів очільник ОВА.

За попередньою інформацією, пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, російська армія також завдала удару по м. Гірник. Внаслідок ворожої атаки в своїй оселі отримав поранення 55-річний містянин. Крім того, окупанти обстріляли селище Нью-Йорк, у якому загинув 76-річний житель, а у селищі Північне Бахмутського району травмовано чоловіка 54 років. Вказані населені пункти ворог обстріляв з артилерії.

Під приціл ЗС РФ потрапило і м. Сіверськ, де зазнали тілесних ушкоджень двоє родичів 34 й 56 років. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Вадим Філашкін закликав мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини евакуюватися.

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