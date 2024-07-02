Кримські партизани розвідали суднобудівний завод у Санкт-Петербурзі

На території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

Агент "АТЕШ" розвідав координати російського суднобудівного заводу Адміралтейські верфі у Санкт-Петербурзі, де, попри санкції, ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

Про це повідомили у партизанському русі "АТЕШ".

"Наш агент розвідав суднобудівний завод Адміралтейські верфі. Зараз тут виробляють підводні човни проєктів 636 "Варшав'янка" і 677 "Лада", та інші військові судна", — ідеться в повідомленні.

Агент "АТЕШ" виявив кілька секцій верфей під посиленою охороною, ймовірно, пов'язаних із розробкою нових засекречених суден, що використовують передові технології озброєння.

На території заводу активно ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

"Наші агенти оперативно передають інформацію. Дивуватися новим нальотам БПЛА по Пітеру не варто", — наголосили в "АТЕШ".

Нещодавно агент партизанського руху "АТЕШ" виявив склад техніки у військовій частині РФ у Тольятті, яку планують перекинути на Харківський напрямок.