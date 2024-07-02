У Маріуполі фіксують перекидання резервів російської армії на північ Донеччини

Російське віськове керівництво почало переміщувати резерви з таборів підготовки з Бердянського напрямку на північ Донецької області, зокрема в бік Торецька та Покровська.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Сьогодні фіксуємо термінове перекидання організованими колонами з Бердянського напрямку на північ Донецької області через Волноваху та Новоазовськ. Росіяни почали переміщувати резерви з таборів підготовки", — зазначає радник.
За словами Андрющенка, така тенденція продовжиться в найближчі дні через активізацію ворожого наступу у напрямку Торецька і Покровська на Донеччині.
- За даними Генштабу, на Торецькому напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак московитів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.