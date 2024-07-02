Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі фіксують перекидання резервів російської армії на північ Донеччини

Росіяни почали переміщувати резерви з таборів підготовки.

У Маріуполі фіксують перекидання резервів російської армії на північ Донеччини
Фото: Петро Андрющенко, Telegram

Російське віськове керівництво почало переміщувати резерви з таборів підготовки з Бердянського напрямку на північ Донецької області, зокрема в бік Торецька та Покровська.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні фіксуємо термінове перекидання організованими колонами з Бердянського напрямку на північ Донецької області через Волноваху та Новоазовськ. Росіяни почали переміщувати резерви з таборів підготовки", — зазначає радник.

За словами Андрющенка, така тенденція продовжиться в найближчі дні через активізацію ворожого наступу у напрямку Торецька і Покровська на Донеччині.

  • За даними Генштабу, на Торецькому напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак московитів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies