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У Херсоні внаслідок обстрілів загинула жінка, вісім людей постраждали

Усі поранені – під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

У Херсоні внаслідок обстрілів загинула жінка, вісім людей постраждали
Херсон, обстріл (архівне фото)
Фото: radiosvoboda.org

Через нещодавні російські обстріли Херсона російськими військами загинула 54-річна жінка і постраждали восьмеро людей. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

У центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. 

Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.

У Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків. У 80-річного потерпілого – контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми.

Ще двоє потерпілих - 52-річний чоловік та 56-річна жінка - самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.

Усі поранені – під наглядом лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу.

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