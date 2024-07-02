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​Закарпатець за $30 000 перевозив через кордон двох нелегалів за обшивкою мікроавтобуса

Крім "пасажирів" прикордонники виявили у мікроавтобусі 20 000 пачок сигарет.

​Закарпатець за $30 000 перевозив через кордон двох нелегалів за обшивкою мікроавтобуса
На кордоні у мікроавтобусі виявили чоловіків і сигарети
Фото: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку: чоловік намагався перевезти через кордон двох нелегалів і 20 000 пачок сигарет. 

Як повідомили у ДПСУ, підприємливий закарпатець обладнав свій мікроавтобус «Мерседес Спринтер» нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків). Далі підшукав двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон. Він пообіцяв безперешкодний перетин держрубежу  одному з них за 10, а іншому за 20 тисяч доларів США. Щоб виконати "план", помістив їх у обладнану нішу. 

Задум ділка зруйнував прикордонний наряд від відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа». О пів на другу ночі авто закарпатця на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України. 

&quot;Заховані&quot; чоловіки у мікроавтобусі
Фото: ДПСУ
"Заховані" чоловіки у мікроавтобусі

Також під час перевірки транспортного засобу виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.

Сховок із сигаретами
Фото: ДПСУ
Сховок із сигаретами

"Тож своїми діями закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), по даному факти прикордонники повідомили співробітників поліції", – зазначили у ДПСУ.

У прикордонній зоні Ужгородського району Закарпаття ввели додаткові обмеження.

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