Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
На фронті загинув британський доброволець-волонтер Пітер Фуше
На фронті загинув британський доброволець-волонтер Пітер Фуше
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

У посольстві України в Румунії відкрили виставку загиблого документаліста Макса Левіна

Уперше ці світлини експонували в українському парламенті, а звідти вони поїхали до посольств і парламентів інших країн.

У посольстві України в Румунії відкрилася виставка загиблого від рук окупантів українського документаліста Макса Левіна

Вперше ці роботи експонували навесні 2022 року у приміщенні Верховної Ради. Про це в коментарі LB.ua розповіла журналістка, колишня дружина загиблого Інна Варениця.

У посольстві України в Румунії відкрили виставку Макса Левіна
Фото: Ірина Геращенко в Facebook
У посольстві України в Румунії відкрили виставку Макса Левіна

"Росіяни тільки відійшли від Києва, в самому місті майже нічого не працювало. І от до нас, родичів, звернулись представники Верховної Ради з побажанням зробити виставку Максових фото у парламентській будівлі. Вони самі відбирали фото і самі знайшли можливість їх надрукувати десь у місті. Тоді у травні 2022 ці фото виставили в кулуарах, серед вікон, закладених мішками з піском. Мабуть, це була перша виставка у парламентській будівлі від початку повномасштабного вторгнення. Далі, наскільки мені відомо, ця виставка подорожувала до парламенту Латвії, були запити на експозицію в Албанії, Швеції та інших європейських країн", – розповіла вона. 

Презентовані світлини – це історичні моменти війни, зафіксовані документалістом. 

"І це також пам’ять про самого Макса. Цього тижня, 7 липня, його День народження. Йому мало б виповнитись 43, але тепер назавжди 40", – прокоментувала Інна Варениця. 

Про загибель Максима Левіна стало відомо 1 квітня. Його тіло з декількома кульовими пораненнями від автоматичної зброї знайшли в лісі неподалік села Гута Межигірська. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник. Згодом журналісти встановили, що росіяни фактично стратили Левіна і Чернишова. 

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Фотографії документаліста під час повномасштабної війни експонували в парламентах Руманії та Латвії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies