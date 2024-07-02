У посольстві України в Румунії відкрили виставку загиблого документаліста Макса Левіна

Уперше ці світлини експонували в українському парламенті, а звідти вони поїхали до посольств і парламентів інших країн.

У посольстві України в Румунії відкрилася виставка загиблого від рук окупантів українського документаліста Макса Левіна.

Вперше ці роботи експонували навесні 2022 року у приміщенні Верховної Ради. Про це в коментарі LB.ua розповіла журналістка, колишня дружина загиблого Інна Варениця.

Фото: Ірина Геращенко в Facebook У посольстві України в Румунії відкрили виставку Макса Левіна

"Росіяни тільки відійшли від Києва, в самому місті майже нічого не працювало. І от до нас, родичів, звернулись представники Верховної Ради з побажанням зробити виставку Максових фото у парламентській будівлі. Вони самі відбирали фото і самі знайшли можливість їх надрукувати десь у місті. Тоді у травні 2022 ці фото виставили в кулуарах, серед вікон, закладених мішками з піском. Мабуть, це була перша виставка у парламентській будівлі від початку повномасштабного вторгнення. Далі, наскільки мені відомо, ця виставка подорожувала до парламенту Латвії, були запити на експозицію в Албанії, Швеції та інших європейських країн", – розповіла вона.

Презентовані світлини – це історичні моменти війни, зафіксовані документалістом.

"І це також пам’ять про самого Макса. Цього тижня, 7 липня, його День народження. Йому мало б виповнитись 43, але тепер назавжди 40", – прокоментувала Інна Варениця.

Про загибель Максима Левіна стало відомо 1 квітня. Його тіло з декількома кульовими пораненнями від автоматичної зброї знайшли в лісі неподалік села Гута Межигірська. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник. Згодом журналісти встановили, що росіяни фактично стратили Левіна і Чернишова.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Фотографії документаліста під час повномасштабної війни експонували в парламентах Руманії та Латвії.