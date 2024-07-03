Вранці 3 липня над Україною було збито 11 повітряних цілей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу Shahed.
Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей:
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;
- 1 БпЛА ОТР «Орлан-10».
Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих.