Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих.

Вранці 3 липня над Україною було збито 11 повітряних цілей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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