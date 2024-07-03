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Вранці над Україною збито 11 повітряних цілей, основний напрямок удару – Дніпропетровщина

Ворог завдав комбінованого удару ракетами та безпілотниками.

Вранці над Україною збито 11 повітряних цілей, основний напрямок удару – Дніпропетровщина
Ілюстративне фото
Фото: EPA

Вранці 3 липня над Україною було збито 11 повітряних цілей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 11 повітряних цілей:

  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;
  • 1 БпЛА ОТР «Орлан-10».

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих.

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