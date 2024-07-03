Головне за ніч та ранок середи, 3 липня: удари по Дніпру, 158 боєзіткнень, атака дронів на Новороссійськ

Сьогодні вранці, 3 липня, ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Сталося кілька пожеж. Є руйнування. Інформація уточнюється.

За даними “Суспільне”, пошкоджено один із торговельних центрів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу на фронті відбулося 158 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався - вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки - провів там понад половину своїх атак.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу. За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів, 16 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі атаки морських дронів зазнав порт Новоросійськ - основна база Чорноморського флоту окупантів після того, як їм довелося ховати кораблі від ударів по Криму.

Про "загрозу від безекіпажних катерів" місцевих жителів попередив мер Новоросійська Андрій Кравченко. У соцмережах пишуть, що в місті лунали гучні вибухи, дрижали вікна. Вулиці, що ведуть до порту, перекрили. Є інформація про масштабну пожежу.

Неурядова Європейська рада міжнародних відносин вперше провела дослідження суспільних настроїв в Україні щодо війни, сценаріїв її завершення та допомоги з боку партнерів.

Як пише The Guardian, 58% наших співгромадян висловили впевненість у тому, що Україна переможе окупантів. Ще 30% очікують певну форму мирного урегулювання війни, а перемогу ворога прогнозує 1% респондентів.

34% заявили, що "значно" довіряють Президенту Володимиру Зеленському, 31% визначили ступінь довіри як "доволі вагомий". 69% українців переконані, що нам потрібно більше зброї від партнерів. 75% оцінили внесок Європейського Союзу у нашу боротьбу як позитивний та зазначили важливість приєднання до ЄС як чинника перемоги.

Серед країн-партнерів найбільш надійним українці вважають Британію - 88% рейтингу. На другому місці Литва з показником 77%. А от щодо Сполучених Штатів у третини опитаних виникло побоювання, що Вашингтон домовиться із Москвою про мир без залучення до процесу самої України.

Більше інформації – в новині.

Видання Politico опитало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Дональда Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі.

Після повернення до Білого дому республіканець, як стверджують журналісти, здійснить реорганізацію Альянсу за дворівневою моделлю. Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку з боку США. Інші ж у випадку нападу Америка на чолі з Трампом не захищатиме. У команді експрезидента це не вважають порушенням 5 статті Північноатлантичного договору, вказуючи на її гнучке формулювання та відсутність вимоги надавати жертві агресії саме військову допомогу.

Що ж до України, то республіканець справді прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!