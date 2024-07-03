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Головне за ніч та ранок середи, 3 липня: удари по Дніпру, 158 боєзіткнень, атака дронів на Новороссійськ

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок середи, 3 липня: удари по Дніпру, 158 боєзіткнень, атака дронів на Новороссійськ

Сьогодні вранці, 3 липня, ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Сталося кілька пожеж. Є руйнування. Інформація уточнюється.

За даними “Суспільне”, пошкоджено один із торговельних центрів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу на фронті відбулося 158 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався - вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки - провів там понад половину своїх атак.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу. За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів, 16 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі атаки морських дронів зазнав порт Новоросійськ - основна база Чорноморського флоту окупантів після того, як їм довелося ховати кораблі від ударів по Криму.

Про "загрозу від безекіпажних катерів" місцевих жителів попередив мер Новоросійська Андрій Кравченко. У соцмережах пишуть, що в місті лунали гучні вибухи, дрижали вікна. Вулиці, що ведуть до порту, перекрили. Є інформація про масштабну пожежу.

Неурядова Європейська рада міжнародних відносин вперше провела дослідження суспільних настроїв в Україні щодо війни, сценаріїв її завершення та допомоги з боку партнерів.

Як пише The Guardian, 58% наших співгромадян висловили впевненість у тому, що Україна переможе окупантів. Ще 30% очікують певну форму мирного урегулювання війни, а перемогу ворога прогнозує 1% респондентів.

34% заявили, що "значно" довіряють Президенту Володимиру Зеленському, 31% визначили ступінь довіри як "доволі вагомий". 69% українців переконані, що нам потрібно більше зброї від партнерів. 75% оцінили внесок Європейського Союзу у нашу боротьбу як позитивний та зазначили важливість приєднання до ЄС як чинника перемоги.

Серед країн-партнерів найбільш надійним українці вважають Британію - 88% рейтингу. На другому місці Литва з показником 77%. А от щодо Сполучених Штатів у третини опитаних виникло побоювання, що Вашингтон домовиться із Москвою про мир без залучення до процесу самої України.

Більше інформації – в новині.

Видання Politico опитало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Дональда Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі.

Після повернення до Білого дому республіканець, як стверджують журналісти, здійснить реорганізацію Альянсу за дворівневою моделлю. Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку з боку США. Інші ж у випадку нападу Америка на чолі з Трампом не захищатиме. У команді експрезидента це не вважають порушенням 5 статті Північноатлантичного договору, вказуючи на її гнучке формулювання та відсутність вимоги надавати жертві агресії саме військову допомогу.

Що ж до України, то республіканець справді прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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