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Сили оборони за добу ліквідували 1180 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових. 

Сили оборони за добу ліквідували 1180 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб 
  • танків ‒ 8123 (+16)
  • бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17)
  • артилерійських систем – 14712 (+57)
  • РСЗВ – 1115 (+1)
  • засоби ППО ‒ 876 (+2)
  • літаків – 360 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27) 
  • крилаті ракети ‒ 2336 (+1) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63)
  • спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом червня російська армія втратила близько 33 713 осіб особового складу та 5588 одиниць озброєння та військової техніки. 

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