Сили оборони за добу ліквідували 1180 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб

танків ‒ 8123 (+16)

бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17)

артилерійських систем – 14712 (+57)

РСЗВ – 1115 (+1)

засоби ППО ‒ 876 (+2)

літаків – 360 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27)

крилаті ракети ‒ 2336 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63)

спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом червня російська армія втратила близько 33 713 осіб особового складу та 5588 одиниць озброєння та військової техніки.