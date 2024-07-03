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Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"

Для досягнення перемоги ЗСУ потрібно отримати перевагу в повітрі.

Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Фото: Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ

Група американських генералів обговорила звіт Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла щодо можливостей посилення українських позицій у війні проти Росії. Як повідомляє "Голос Америки", ключовою тезою визнали необхідність досягнення вітчизняними Збройними Силами переваги у повітрі.

Як стверджується в документі, у боротьбі на виснаження перевагу отримує Росія. Для прориву лінії фронту та зміни ходу війни Україні варто змістити увагу "з землі у повітря", тобто посилити власну авіацію та змінити радянську доктрину про те, що ВПС є продовженням наземних сил.

Генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула вважає, що Сполучені Штати мають негайно повністю зняти будь-які обмеження на застосування наданої зброї по території РФ. "Я ніколи не бачив, щоб у футболі перемагала команда, яка тільки захищається, і якій не дозволено перетинати середню лінію поля", - дивується військовий.

З ним згоден і колишній верховний командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав: "Люди з Білого дому сказали, що ми даємо Україні все, що їй потрібно для перемоги. З цим не можна погодитися. Ні, ми не надаємо все", - поскаржився генерал.

Брідлав також згадав, як українці просили НАТО закрити небо над територією України, але всі запропоновані військовими варіанти були відхилені, бо їх вважали надто "провокаційними" для Путіна. Проте це мало зворотний ефект: "Ми не вжили жодних дій і цим надіслали сигнал. Це призвело до масштабного вторгнення".

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