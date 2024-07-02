Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Інтерсіті Київ - Одеса

Також новий поїзд курсуватиме щотижня з Києва до Харкова.

Через зростання попиту пасажирів на поїздки до Одеси Укрзалізниця призначає з 9 липня поїзд Інтерсіті №761/762 Київ - Одеса, який курсуватиме через день.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

У перевізника уточнили, що на маршруті курсуватимуть вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Крім того, з 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.