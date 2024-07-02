Укрзалізниця оновить правила перевезення тварин

Проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів.

Укрзалізниця ініціювала зміни до правил перевезення тварин. Як зазначили у перевізника, після обговорень із експертами та вивчення досвіду залізниць-пертнерів, вже подали на затвердження зміни до правил.

"Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними", – йдеться у повідомленні.

Що зміниться після затвердження нової редакції правил:

Прибируть визначення «жорстка конструкція» з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, головне правило – із водонепроникним абсорбуючим дном.

Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Для великих собак від 45 см дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе.

Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

"Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця", – додали в Укрзалізниці.

Також зазначили, що разом із зоозахиснаою організацією UAnimals розпочинають роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

"Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї", – зауважили у компанії.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.

Минулого року “Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу, в тому числі уточнили порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин.

Навесні цього року у мережі поширили фото українського військового і його службового лабрадора, яким довелося їхати у тамбурі потяга, оскільки через розмір собаки їх не впустили до салону вагона.

Тоді в Укрзалізниці заявили, що військовий їхав із собакою у поїзді класу «Інтерсіті», в яких перевезення собак великих порід не допускається.

Пізніше на конфлікт зреагувала зоозахисна організація Uanimals, яка вказала, що разом з «Укрзалізницею» напрацює оновлені правила перевезення тварин у поїздах.

Діючі правила перевезення тварин у потязі

Зараз перевезення живих тварин і птахів у внутрішньому сполученні здійснюється згідно з чинними Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Маленьким домашнім тваринам (маленьким собакам, котам та птахам) дозволяється подорожувати у плацкарті, купе та сидячих вагонах 1 та 2 класу.

Улюбленців необхідно перевозити у спеціальних клітках, ящиках або переносках, при цьому уникаючи забруднення вагона.

Перевозити собак вищих за 45 см. у холці при собі в купе пасажирського чи швидкого поїзда дозволяється лише в купейному вагоні за умови викупу пасажиром усіх місць купе.

Великі собаки (вищі 45 см, не більше одного) перевозяться у намордниках на ланцюжках або ремінних прив'язках, малі собаки – у ящиках, корзинах, клітках (не більше двох особин). У купе може перебувати лише дві великі собаки.

Які документи потрібні: