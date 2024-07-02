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Росіяни атакували село на Харківщині, постраждав чоловік

Чоловік зазнав осколкових поранень.

Росіяни атакували село на Харківщині, постраждав чоловік
Наслідки російських обстрілів Харківщини 16 червня 2024 року

2 липня вранці російська армія обстріляла Малі Проходи Дергачівської громади на Харківщині. Ввнаслідок обстрілу поранень зазнав літній чоловік.

Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

“Сьогодні близько 10:30 окупанти завдали декілька ударів по селу Малі Проходи. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 80-річний місцевий мешканець. Поліцейські офіцери Дергачівської громади евакуювали чоловіка, він перебуває у лікарні”, ідеться у повідомленні.

Голова громади закликав жителів прифронтових сіл евакуюватися.

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