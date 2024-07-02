Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
ГоловнаСвіт

Блінкен: США можуть оголосити про посилення ППО України ще до саміту НАТО

Однією з найважливіших складових українського успіху є наявність належної протиповітряної оборони.

Блінкен: США можуть оголосити про посилення ППО України ще до саміту НАТО
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

США працюють над посиленням української протиповітряної оборони і найближчим часом, ймовірно ще напередодні саміту НАТО 10 липня, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.

Про це розповів Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю в Інституті Брукінгса, пише “Голос Америки”.

Як повідомив Держсекретар США, у короткостроковій перспективі однією з найважливіших складових українського успіху є наявність належної протиповітряної оборони. США працюють над її посиленням, й найближчим часом, ймовірно ще до саміту НАТО наступного тижня, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.

"Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", — заявив він, не розголошуючи подальших подробиць.

За словами Блінкена, в економіці України є надзвичайний потенціал за належних інвестицій. "Щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, у які зроблено інвестиції", — пояснив він.

  • Адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів, у тому числі ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies