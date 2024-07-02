Блінкен: США можуть оголосити про посилення ППО України ще до саміту НАТО

США працюють над посиленням української протиповітряної оборони і найближчим часом, ймовірно ще напередодні саміту НАТО 10 липня, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.

Про це розповів Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю в Інституті Брукінгса, пише “Голос Америки”.

Як повідомив Держсекретар США, у короткостроковій перспективі однією з найважливіших складових українського успіху є наявність належної протиповітряної оборони. США працюють над її посиленням, й найближчим часом, ймовірно ще до саміту НАТО наступного тижня, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.

"Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", — заявив він, не розголошуючи подальших подробиць.

За словами Блінкена, в економіці України є надзвичайний потенціал за належних інвестицій. "Щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, у які зроблено інвестиції", — пояснив він.