Ворог атакував Нікополь на Дніпропетровщині, серед поранених двоє дітей

Унаслідок обстрілу міста відомо про дев'ятьох поранених, серед них — хлопці 9 та 17 років.

Російська армія атакувала місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілів загинули дві жінки – 61 та 86 років. Також відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу", — ідеться повідомленні.

Також відомо про пошкоджені житлові будинки, заклади освіти та амбулаторію. Руйнувань зазнали магазини, салон краси та авто.

1 липня росіяни понад 15 разів били по Нікопольщині Дніпропетровської області з важкої артилерії та дронами.