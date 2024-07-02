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Лікарні у 5 областях отримають майже 6000 сонячних панелей із ЄС

Про таку ініціативу раніше повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Лікарні у 5 областях отримають майже 6000 сонячних панелей із ЄС
сонячні панелі на даху лікарні, фото ілюстративне
Фото: МОЗ

Україна отримала 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт для лікарень у п'яти областях.

Як повідомили у пресслужбі Міненерго, у межах спільного проєкту міністерства енергетики України, міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії «Промінь надії» до України надійшло декілька партій сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p.A. 

Раніше цю ініціативу анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Домовленостей досягнули завдяки спільній роботі міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. 

Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях. 

Додаткове обладнання для встановлення сонячних панелей закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України. Надалі кількість закладів охорони здоров’я, яким буде передано обладнання, зростатиме.

Раніше для встановлення відповідного обладнання за координації Міненерго та сприяння Єврокомісії експерти Програми розвитку Організації Обʼєднаних Націй (UNDP) провели енергоаудит 26 закладів охорони здоров’я країни.

Тим часом лікарня на Хмельниччині почала продавати електроенергію, вироблену на власних сонячних панелях.

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