"Корупція, мовне питання, некомпетентна влада": українці назвали основні причини роз’єднаності в суспільстві

44% опитаних українців вважають, що в суспільстві зараз зберігається єдність (10% із них вважають, що мова про саме повну єдність, а решта 34% – "скоріше схиляються до думки", що є єдність).

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Утричі менше респондентів (15%) вважають, що зараз в Україні варто говорити про роз’єднаність. Разом з цим третина українців (36%) вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності".

Серед причин роз’єднаності в суспільстві українці назвали:

Випадки корупції (16%);

(16%); Мовне питання (14%). Більшість респондентів не говорили, що саме вони мають на увазі, тобто це може бути як недостатня підтримка української мови, так і питання статусу чи використання російської мови. Серед тих, хто давав більш розгорнуті відповіді, траплялися обидва пояснення;

(14%). Більшість респондентів не говорили, що саме вони мають на увазі, тобто це може бути як недостатня підтримка української мови, так і питання статусу чи використання російської мови. Серед тих, хто давав більш розгорнуті відповіді, траплялися обидва пояснення; Браком компетентності у владі, недовірою до дій влади і офіційної інформації від влади (13%).

(13%). Несправедливістю, що різні люди по-різному відчувають війну (11%). "Не всі регіони відчувають загрозу війни", "немає взаєморозуміння між тими, хто на фронті і хто – у тилу;"

(11%). "Не всі регіони відчувають загрозу війни", "немає взаєморозуміння між тими, хто на фронті і хто – у тилу;" Браком взаєморозуміння та взаємодопомоги, – "кожен сам за себе" (9%);

(9%); Наявність колаборантів та тих, хто чекає на Росію (9%).

Хоча у всіх регіонах не більше чверті говорять про переважання саме роз’єднаності, але водночас є тренд до зниження оцінки єдності із Заходу на Схід. Якщо на Заході 50% бачать саме єдність, то далі показник знижується до 36% на Сході (водночас із 8% до 25% зростає частка тих, хто бачить саме роз’єднаність).

Дещо більш гостро роз’єднаність відчувають російськомовні українці – серед них 33% вважають, що в Україні зараз скоріше є роз’єднаність. Хоча водночас 33% бачать скоріше єдність, а 33% – в однаковій мірі єдність та роз’єднаність.

Проте серед російськомовних українців, які бачать певні елементи роз’єднаності, лише 28% пояснюють це мовним питанням (серед українськомовних українців – 9%, серед тих, хто розмовляє і українською, і російською мовами – 11%).

Раніше також повідомлялося, що більшість українців вважає, що під час війни критикувати владу треба "конструктивно", або не критикувати взагалі.