У Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл

У Херсоні рятувальники вночі потрапили під обстріл. Вони приїхали ліквідовувати наслідки удару, і в цей час ворог вдарив удруге.
Рятувальники не постраждали. Про це повідомили в ДСНС.
"Рятувальники Херсона потрапили під повторний обстріл: вночі армія рф масовано обстріляла центральну частину міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад, медична установа та адмінбудівля", – йдеться у повідомленні.
Удари по місту призвели до пожеж.
- Росія постійно застосовує тактику повторних ударів по тому самому місцю. Унаслідок таких ударів страждають військові, медики і правоохоронці, які приїхали ліквідовувати наслідки.