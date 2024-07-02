У Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл

На щастя, вони вціліли.

У Херсоні рятувальники вночі потрапили під обстріл. Вони приїхали ліквідовувати наслідки удару, і в цей час ворог вдарив удруге.

Рятувальники не постраждали. Про це повідомили в ДСНС.

"Рятувальники Херсона потрапили під повторний обстріл: вночі армія рф масовано обстріляла центральну частину міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад, медична установа та адмінбудівля", – йдеться у повідомленні.

Удари по місту призвели до пожеж.