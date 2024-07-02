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У Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл

На щастя, вони вціліли.

У Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл
Фото: скріншот

У Херсоні рятувальники вночі потрапили під обстріл. Вони приїхали ліквідовувати наслідки удару, і в цей час ворог вдарив удруге. 

Рятувальники не постраждали. Про це повідомили в ДСНС.

"Рятувальники Херсона потрапили під повторний обстріл: вночі армія рф масовано обстріляла центральну частину міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад, медична установа та адмінбудівля", – йдеться у повідомленні.

Удари по місту призвели до пожеж.  

  • Росія постійно застосовує тактику повторних ударів по тому самому місцю. Унаслідок таких ударів страждають військові, медики і правоохоронці, які приїхали ліквідовувати наслідки. 
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