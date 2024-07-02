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Прикордонники зі стрілецької зброї збили російський безпілотник "Zala" під Торецьком

Він призначений для ведення аеророзвідки та коригування артилерії.

Прикордонники зі стрілецької зброї збили російський безпілотник "Zala" під Торецьком
російський безпілотник "Zala"
Фото: ДПСУ

Прикордонники підрозділу «Фенікс» знищили зі стрілецької зброї повітряний розвідувальний дрон окупантів "Zala".

Про це повідомила Державна прикордонна служба. 

Зазначається, що цей дрон призначений для ведення аеророзвідки та коригування артилерії.

Уламки російського безпілотника &quot;Zala&quot;
Фото: ДПСУ
Уламки російського безпілотника "Zala"

російський безпілотник &quot;Zala&quot;
Фото: ДПСУ
російський безпілотник "Zala"

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