Прикордонники підрозділу «Фенікс» знищили зі стрілецької зброї повітряний розвідувальний дрон окупантів "Zala".
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Зазначається, що цей дрон призначений для ведення аеророзвідки та коригування артилерії.
Він призначений для ведення аеророзвідки та коригування артилерії.
Прикордонники підрозділу «Фенікс» знищили зі стрілецької зброї повітряний розвідувальний дрон окупантів "Zala".
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Зазначається, що цей дрон призначений для ведення аеророзвідки та коригування артилерії.