Зазначається, що цей дрон призначений для ведення аеророзвідки та коригування артилерії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Він призначений для ведення аеророзвідки та коригування артилерії.

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