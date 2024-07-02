У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого скоїли замах

13 днів він боровся за життя у реанімації.

У лікарні в Києві помер казахський журналіст і опозиціонер Айдос Садиков, на якого вчинили замах 18 червня.

Про це повідомила його дружина, журналістка Наталія Садикова.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва (президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв – ред.)", – написала вона у фейсбуці вранці 2 липня.

Замах на Айдоса Садикова