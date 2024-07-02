У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого скоїли замах

У лікарні в Києві помер казахський журналіст і опозиціонер Айдос Садиков, на якого вчинили замах 18 червня.
Про це повідомила його дружина, журналістка Наталія Садикова.
"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва (президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв – ред.)", – написала вона у фейсбуці вранці 2 липня.
Замах на Айдоса Садикова
- Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з казахстанського міста Актобе після порушення проти Наталії Садикової кримінальної справи. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців. Восени минулого року Айдос і Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.
- Садиков вів активну громадську діяльність, влаштовував акції протесту. Разом із дружиною він наразі веде власний YouTube-канал "БАСЕ", де, зокрема, критикує владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їхнього придушення вводили війська ОДКБ. З жовтня 2023 перебуває в розшуку у Казахстані за так зване розпалювання ворожнечі.
- 18 червня в Садикова, який з дружиною перебував у машині поруч з їхнім будинком, стріляли. Жінка фізично залишилася неушкодженою. Після пострілів нападники зникли.
- 21 червня українська поліція ідентифікувала нападників. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Дружина потерпілого впевнена, що до замаху причетна влада Казахстану. Жаканбаєв днями здався правоохоронцям Казахстану.
- 25 червня Україна розпочала процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство Садикова.