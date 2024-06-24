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Стрілянина у Дагестані: повідомляють про 20 загиблих після нападу на храми і поліцейських

Влада заявила, що вбито шістьох нападників.

Стрілянина у Дагестані: повідомляють про 20 загиблих після нападу на храми і поліцейських
Антитерористична операція в Дербенті, Республіка Дагестан, 24 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

20 осіб загинули внаслідок нападу на православні храми, синагоги та поліцейських у дагестанських містах Дербент та Махачкала вчора ввечері, пише BBC.

Глава Дагестану Сергій Меліков уночі повідомив, що “понад 15 поліцейських” та кілька цивільних осіб “стали жертвами сьогоднішнього теракту”.

Влада заявила, що вбито шістьох нападників.

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Перестрілки тривали до пізнього вечора. Точна кількість нападників невідома. Вранці у містах скасували режим контртерористичної операції.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт. У Дагестані оголошено триденну жалобу.

Антитерористична операція в Дербенті, Республіка Дагестан, 24 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Антитерористична операція в Дербенті, Республіка Дагестан, 24 червня 2024 року.

Як розвивалися події

Повідомлення про стрілянину почали з'являтися ближче до вечора неділі.

У Дербенті нападники обстріляли церкву та синагогу з автоматів, повідомляли у МВС. Загинув настоятель церкви. У синагозі унаслідок нападу почалася сильна пожежа, загасити яку вдалося лише вночі. Поліцейські та охоронці взяли на себе основний удар нападників, вони чинили опір і були вбиті. Також терористи підпалили будівлю за допомогою пляшок із запальною сумішшю.

Аналогічний напад було скоєно у Махачкалі. Там обстріляли пост ДПС, поряд з яким розташована синагога. У махачкалінській синагозі ніхто не постраждав. Інша стрілянина була й поряд зі Свято-Успенським кафедральним собором. Сторож церкви загинув.

Повідомлялося також про стрілянину в селі Сергокала, яке розташоване за 65 км на південь від Махачкали. Там невідомі обстріляли поліцейську машину, внаслідок поранення отримав один із співробітників.

Антитерористична операція в Дербенті, Республіка Дагестан, 24 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Антитерористична операція в Дербенті, Республіка Дагестан, 24 червня 2024 року.

  • Торік у жовтні в аеропорту Махачкали сталися заворушення, пов'язані з війною Ізраїлю проти терористів ХАМАСу. Агресивний натовп учасників антисемітської акції увірвався до будівлі аеровокзалу і на льотне поле, куди прибув рейс із Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Постраждало унаслідок інциденту щонайменше 20 осіб.
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