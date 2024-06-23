Reuters: під час паломництва до Мекки спека забрала життя понад тисячі осіб

Цьогоріч під час паломництва до Мекки загинуло понад 1000 людей, повідомляє Reuters.

Більшість загиблих були єгиптянами. Джерела у безпеці та медицині повідомили агентству, що кількість загиблих у Єгипті зросла до 672, а ще 25 зникли безвісти.

За даними уряду Індонезії, відомо про 236 померлих індонезійців, а агентство закордонних справ Індії заявило, що під час паломництва загинули 98 їхніх співгромадян.

Також про смерть через спеку повідомили Туніс, Йорданія, Іран і Сенегал. Там загальна кількість загиблих цього року сягнула щонайменше 1114 осіб.

У Єгипті підрозділ, що займається кризовими ситуаціями, повідомив 22 червня, що припинив дію ліцензій 16 туристичних компаній і передав дані до прокуратури, звинувативши фірми у відповідальності за смерті паломників, які не були офіційно зареєстровані. При цьому серед офіційно зареєстрованих паломників підтвердили 31 випадок смерті внаслідок хронічного захворювання.