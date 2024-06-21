ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла

Офіційна причина ситуація поки невідома, але припускається, що на тлі спеки різко зросло споживання і наявних потужностей у регіоні не вистачило.

ЗМІ повідомляють про зникнення електропостачання у великій частині Боснії і Герцеговині, Чорногорії та Хорватії. Температура сьогодні там досягла 40°C.

“Європейська правда” пише про це з посиланням на місцеві медіа.

Зокрема, Vijesti з посиланням на чорногорський оператор електромережі CEDIS повідомили, що без світла залишилися практично всі населені пункти на території країни через зникнення напруги. З постачанням залишаються лише такі більші міста як Плевля і Жабляк.

Боснійське Klix.ba зазначає, що світло зникло у більшій частині Боснії і Герцеговини, зокрема у Сараєво.

Хорватське Jutarnji List розповідає, що низка хорватських островів та багато міст на узбережжі Адріатичного мор залишається без світла. Серед них є Дубровнік та Спліт. Неофіційно видання отримало інформацію від інсайдера з хорватського оператора енергосистеми про те, що проблеми почалися з Чорногорії, а після того в інших двох країнах.

Інциденту такого масштабну у регіоні ще ніколи не було. Диспетчери усіх трьох країн намагаються з’ясувати, як піднімати систему, оскільки для жодної з країн вона не є ізольованою.

Офіційна причина ситуації поки невідома, але припускається, що на тлі спеки різко зросло споживання і наявних потужностей у регіоні не вистачило.