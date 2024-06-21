Через бойові дії збули знеструмлення у чотирьох областях України

Через погодні умови станом на ранок 21 червня знеструмлено 53 населені пункти в Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З інших причин без енергоживлення 491 населений пункт.

Про це повідомили в "Укренерго".

Вчора вдень через обстріли вимикали повітряні лінії обленерго на Херсонщині. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Більшість споживачів заживлена.

Тоді ж дією захисту вимикалась високовольтна повітряна лінія у південному регіоні. Знеструмлень споживачів не було. Після ремонту до кінця доби лінія була повернути в роботу.

На Донеччині вчора бригада обленерго потрапила під обстріл при виконанні ремонтних робіт. Один з енергетиків отримав поранення, була надана медична допомога. Також через обстріли знеструмлено вуглевидобувне підприємство. З технічних причинє знеструмлення у Дніпропетровській області.

У компанії нагадали, що сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим. Причиною є складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. "Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах", – зазначили в "Укренерго".

Також нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому «Укренерго» вимушене застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Вчора, для подолання дефіциту в енергосистемі було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну від оператора енергосистеми Польщі.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 573 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 620 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.