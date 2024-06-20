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Мінекономіки: у травні ВВП зріс на 3,7%

За січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінили на рівні 4,3% [±1%].

Мінекономіки: у травні ВВП зріс на 3,7%
Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: Мінекономіки

У травні цього року року ВВП України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. 

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У підсумку за січень-травень зростання ВВП оцінили на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що зростання ВВП продовжилось завдяки "високим темпам експорту в умовах стабільної роботи українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури".

"Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Разом з тим, серед негативних факторів маємо значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання Росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру", - додала Свириденко.

У Мінекономіки відзначили, що металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва за весь період з початку війни. Також зростало виробництво соняшникової олії. 

  • За попередніми оцінками, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% [±1%]. У підсумку за січень-квітень 2024 р. зростання оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року, 
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