Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
ГоловнаЕкономікаДержава

АМКУ дозволив передати Укрнафті заправки "Татнєфті"

Йдеться про компанії "Полтава-Капітал", "Харків-Капітал" та "Татнєфть-АЗС-Україна".

АМКУ дозволив передати Укрнафті заправки "Татнєфті"
"Татнєфть"
Фото: tatneft.ru

Антимонопольний комітет дав дозвіл Укрнафті на отримання в управління часток у статутному капіталі трьох акціонерних товариств, які належали російському холдингу Татнєфть. 

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко. 

Йдеться про компанії "Полтава-Капітал", "Харків-Капітал" та "Татнєфть-АЗС-Україна", які володіють автозаправними станціями та іншим нерухомим та рухомим майном.

У квітні 2022 року ці компанії були заарештовані в рамках кримінального провадження, а в липні того ж року – судовим рішенням передані в управління АРМА. На частину майна було накладено арешт ще в листопаді 2020 року, а управління АРМА його передали в березні 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies