АМКУ дозволив передати Укрнафті заправки "Татнєфті"

Антимонопольний комітет дав дозвіл Укрнафті на отримання в управління часток у статутному капіталі трьох акціонерних товариств, які належали російському холдингу Татнєфть.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Йдеться про компанії "Полтава-Капітал", "Харків-Капітал" та "Татнєфть-АЗС-Україна", які володіють автозаправними станціями та іншим нерухомим та рухомим майном.

У квітні 2022 року ці компанії були заарештовані в рамках кримінального провадження, а в липні того ж року – судовим рішенням передані в управління АРМА. На частину майна було накладено арешт ще в листопаді 2020 року, а управління АРМА його передали в березні 2023 року.