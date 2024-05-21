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В "Укртатнафті" сформують незалежну наглядовуа раду, – рішення акціонерів

"Нафтогаз" та Міноборони України запустили формування незалежної наглядової ради ПАТ "Укртатнафта".

В "Укртатнафті" сформують незалежну наглядовуа раду, – рішення акціонерів
Фото: Радио Свобода

НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України – єдині акціонери ПАТ "Укртатнафта" – запустили процес формування незалежної наглядової ради підприємства.

Відповідне рішення загальних зборів компанії було ухвалено 21 травня 2024 року, ідеться у повідомленні пресслужби НАК "Нафтогаз України".

"Ми продовжуємо системно впроваджувати реформу корпоративного управління на всіх ключових підприємствах, в яких Нафтогаз є акціонером. Обрання незалежної наглядової ради Укртатнафти сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Процедура обрання та призначення ради здійснюватиметься відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності.

Незалежні представники, обрані на публічному та прозорому конкурсі, складатимуть більшість у майбутній наглядовій раді. Також до неї увійдуть представники акціонерів.

  • 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав Укртатнафти, яка належала приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міноборони. Решта – 43,05 % – акцій компанії належать  НАК "Нафтогаз України".
  • 6 березня 2024 року наглядову раду також було призначено в ПАТ "Укрнафта".  До неї увійшло три незалежні члени та два представники акціонерів – Міністерства оборони України та НАК "Нафтогаз України".
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