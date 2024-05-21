В "Укртатнафті" сформують незалежну наглядовуа раду, – рішення акціонерів

НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України – єдині акціонери ПАТ "Укртатнафта" – запустили процес формування незалежної наглядової ради підприємства.

Відповідне рішення загальних зборів компанії було ухвалено 21 травня 2024 року, ідеться у повідомленні пресслужби НАК "Нафтогаз України".

"Ми продовжуємо системно впроваджувати реформу корпоративного управління на всіх ключових підприємствах, в яких Нафтогаз є акціонером. Обрання незалежної наглядової ради Укртатнафти сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Процедура обрання та призначення ради здійснюватиметься відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності.

Незалежні представники, обрані на публічному та прозорому конкурсі, складатимуть більшість у майбутній наглядовій раді. Також до неї увійдуть представники акціонерів.