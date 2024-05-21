Комісія КМДА запропонує владі докапіталізувати "Київміськбуд"

Комісія також підготувала проєкт рішення з вимогою компенсувати запланований сумарний збиток у розмірі 2,28 млрд грн, пов'язаний із переданням компанії об'єктів "Укрбуду".

Тимчасова комісія з вирішення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд", має намір подати пропозицію про докапіталізацію будкомпанії на розгляд міського голови.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Нам вдалося сформувати чітке бачення можливого механізму докапіталізації ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Рішення прийнято після детального аналізу стану товариства. Також члени Комісії, насамперед інвестори будівництва, ретельно вивчили та врахували найкращі практики корпоративного управління. Тепер фахівці КМДА мають остаточно обґрунтувати необхідність збільшення статутного капіталу товариства та надати відповідну пропозицію на розгляд київському міському голові", - ідеться в повідомленні.

Комісія також підготувала проєкт рішення про звернення Київради до уряду з вимогою компенсувати запланований сумарний збиток у розмірі 2,28 млрд грн, пов'язаний із переданням компанії об'єктів "Укрбуду".

ХК "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міськрада (80%).