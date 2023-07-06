Керівника "Київміськбуду" Кушніра відсторонили від виконання обовʼязків після журналістських розслідувань

Керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. На цей час керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків", – написав він у Telegram.

Кличко зазначив, що зараз працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Нагадаємо, Ігор Кушнір більше 10 років займає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. Раніше журналісти показали, як на виведеній землі з Київміськбуду у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Тоді ж діяльністю "Київміськбуду" зацікавилися і в Національному антикорупційному бюро, а Київрада створила спеціальну комісію щодо перевірки фактів опублікованих в ЗМІ щодо діяльності "Київміськбуду".

Справи компанії в останні роки йшли не надто добре, а на початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Журналісти Bihus.info дізналися, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі з орієнтовною вартістю 20 мільйонів євро.

Також Кушнір під час воєнного стану виїжджав із України з довідкою про інвалідність та підіймався на Еверест.